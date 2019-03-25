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У осложнений после рака обнаружилось шокирующее объяснение

Фото: www.globallookpress.com
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Сон действительно оказался лучшим помощником здоровья

Рассеянный тусклый свет ночью может вызвать метастазы в кости у пациенток, больных раком груди, – к такому выводу пришли американские ученые.

По мнению специалистов, избыток освещения по ночам вызывает сбой циркадных ритмов, что, в свою очередь, вызывает осложнения онкологических заболеваний. Слишком освещенная спальня, стресс, свет от мобильных гаджетов – все это нарушает сон и ухудшает здоровье, сообщается в опубликованной на портале Medical XPress статье.

При раке молочной железы метастазы возникают очень часто, предупреждают эксперты – в 2017 г. в США насчитывалось 150 тыс. больных, рак молочной железы у которых протекал именно с этими осложнениями. При этом метастазы в кости вызывают сильную боль и хрупкость костей, что также снижает качество жизни.

Ученые разделили подопытных мышей на 2 группы: одни грызуны 12 часов проводили в освещенном помещении, а 12 часов – в темноте. Вторая группа вместо полной темноты половину суток проводила в тусклом свете. Выяснилось, что у мышей первой группы опухоли были меньше, и кости разрушались слабее, чем у других подопытных грызунов. Медики считают, что оставаться здоровыми мышам помогал мелатонин – гормон, вырабатывающийся в темное время суток. Он помогает поддерживать циркадные ритмы и отвечает за нормализацию циклов сна.

Валентина МАЙОРОВА
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