Мойте руки: паразиты вызывают рак

В зоне риска оказались беднейшие страны

Тропические черви провоцируют онкологию, являясь настоящим бедствием для государств с самым низким уровнем жизни населения. Однако не все так плохо – возможно, ученые с помощью тех же самых паразитов сумеют победить опасную болезнь.

О том, что гельминты могут превращать клетки организма в раковые, ученым давно известно. По словам доктора Моники Ботельхо из Португальского Национального института здоровья, канцерогенными по классификации ВОЗ считаются три вида паразитов-трематод, также называемых сосальщиками.

В таких регионах, как субсахарская Африка или Юго-Восточная Азия большинство случаев рака мочевого пузыря и печени вызывается трематодами. Медики объясняют, что паразиты постоянно повреждают ткани организма своего "хозяина", запуская в теле хронические воспалительные процессы. Это, в свою очередь, приводит к тому, что клетки начинают делиться, пытаясь залечить воспаления, и в них возникают вредные мутации.

Уменьшить риск распространения паразитов можно, изменив окружающую среду. Первичными "хозяевами" сосальщиков являются пресноводные улитки. И в Японии смогли избавиться от опасных гельминтов просто очистив водоемы и дренажные системы. Более бедные страны не могут позволить себе этого.

С другой стороны, в лабораторных условиях было доказано, что некоторые гельминты препятствуют росту раковых клеток: белки, производимые паразитами, не только непосредственно убивают злокачественные клетки, но и усиливают иммунитет в организме, отмечается в опубликованной в Medical XPress статье.