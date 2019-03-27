Названа главная причина "омоложения" рака

Развеян миф об эпидемии среди молодежи

В последнее время все чаще появляется информация о том, что онкологические заболевания чаще поражают молодых людей. При этом врачи считают, что речь может идти только о более раннем выявлении определенных видов рака, а не о всеобъемлющей тенденции.

"Идет пропорциональное населению увеличение количества онкологических заболеваний как среди взрослых, так и среди детей. За 10 лет средний возраст заболевших фактически не изменился, он составляет около 63 лет", -

рассказал "Газете.ру" кандидат медицинских наук, онколог Николай Жуков. Доктор подчеркнул, что информация о том, что среди молодежи разразилась настоящая эпидемия рака, является серьезным преувеличением.

Он добавил, что современная диагностика позволяет сразу же выявить опухоль, симптомы которой должны были бы проявиться через 10 лет, однако устойчивой тенденции к "омоложению" рака нет.



При этом специалисты подчеркивают, что одним из главных факторов развития онкоболезней у молодых является лишний вес. Рак мозга, щитовидной железы, пищевода, яичников, печени, груди и почек – все эти опасные недуги врачи связывают с наличием лишнего веса.

Медики пришли к выводу, что жировые клетки ускоряют выработку гормонов и факторов роста. В свою очередь, это приводит к тому, что в организме клетки начинают делиться быстрее и вероятность появления раковых клеток и развития злокачественной опухоли повышается.

Кроме того, число онкозаболеваний среди молодежи растет из-за новых случаев рака у тех, кто уже был болен. К примеру, у женщин, вылечившихся от рака груди, из-за лучевой терапии вырастает риск развития рака легких.

В целом, своевременная диагностика и профилактика способны снизить смертность от многих видов этого опасного недуга, подчеркивают специалисты.