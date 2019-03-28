Названы первые признаки неизлечимой болезни

Эксперты подсказали, когда следует обращаться к врачу

Трудности с различением цветов и оттенков могут быть ранними симптомами болезни Альцгеймера.

Обратиться к врачу по поводу этого опасного недуга следует и в том случае, когда человеку становится трудно оценить расстояние до удаленных объектов. Еще один маркер приближающихся неврологических проблем – постоянная забывчивость в быту.

Если вдруг стало сложно припомнить такие простые вещи, как день недели или событие, которые произошли за последние сутки, это может стать признаком наступающего недуга, предупреждает "Вечерняя Москва".

Лекарства от болезни Альцгеймера пока не найдено, хотя и ведется множество разработок в этом направлении. Для снижения рисков возникновения этого заболевания врачи предлагают придерживаться принципов здорового питания, постоянно изучать что-то новое, заниматься спортом и тренировать память – например, учить стихи, музыкальные произведения или иностранные языки.

Болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма деменции. По статистике, чаще всего этим недугом заболевают люди старше 65 лет, хотя существует и ранняя форма болезни. Считается, что в 2006 г. в мире было 26,6 млн человек, больных этой формой деменции. По оценкам специалистов, к 2050 г. эта цифра может вырасти в 4 раза.