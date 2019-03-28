Найден чудо-продукт для повышения потенции

Укрепить мужское здоровье поможет вкусный овощ

Знакомая всем тыква способна творить чудеса: врачи считают, что она помогает при простатите и увеличивает потенцию у мужчин старше 40 лет.

Кроме того, вкусный оранжевый овощ способен предотвратить развитие рака предстательной железы. В тыкве содержится много каротиноидов и цинка – веществ, которые убивают раковые клетки, сообщает портал "Ореол".

Кроме того, тыква богата бета-каротином – этот микроэлемент укрепляет иммунную систему, защищая организм от вредных последствий радиоактивного излучения. Чтобы предотвратить появление злокачественных опухолей, нужно включить этот продукт в регулярный рацион, подчеркивают медики.

Очень полезен для иммунитета и магний, который в избытке содержится в мякоти тыквы. Это вещество увеличивает количество белых клеток в крови и помогает организму бороться с простудными заболеваниями.

Тыква благотворно влияет не только на здоровье, но и на внешний вид: бета-каротин и витамин С помогают предотвратить старение кожи и даже способны разгладить морщины.

Стоит отметить, что диетологи не рекомендуют есть этот овощ диабетикам, так как он повышает уровень сахара в крови. Кроме того, сырая мякоть и сок тыквы могут вызвать колики у людей, страдающих от желудочно-кишечных заболеваний.