От распространенного рака поможет антибиотик

У женщин, страдающих от опасной болезни, появилась надежда

Препарат клофазимин можно использовать во время химиотерапии при тяжелых формах рака груди – к такому выводу пришли российские ученые.

Заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ, профессор трансляционной онкологии факультета медицины Женевского университета Владимир Катанаев рассказал РИА "Новости", что антибиотик блокирует Wnt-сигнальных пути, из-за которых растет опухоль и распространяются метастазы.

Доктор добавил, что действие клофазимина было доказано с помощью экспериментов на мышах. По мнению профессора, хорошая сочетаемость препарата с традиционной химиотерапией делают его одним из самых перспективных лекарственных средств для дальнейших клинических испытаний.

Катанаев особенно подчеркнул, что клофазимин практически лишен побочных эффектов, что является большим плюсом для пациенток с раком груди.

В настоящее время этот антибиотик используется для лечения проказы.