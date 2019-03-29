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От распространенного рака поможет антибиотик

Фото: www.globallookpress.com
У женщин, страдающих от опасной болезни, появилась надежда

Препарат клофазимин можно использовать во время химиотерапии при тяжелых формах рака груди – к такому выводу пришли российские ученые.

Заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ, профессор трансляционной онкологии факультета медицины Женевского университета Владимир Катанаев рассказал РИА "Новости", что антибиотик блокирует Wnt-сигнальных пути, из-за которых растет опухоль и распространяются метастазы.  

Доктор добавил, что действие клофазимина было доказано с помощью экспериментов на мышах. По мнению профессора, хорошая сочетаемость препарата с традиционной химиотерапией делают его одним из самых перспективных лекарственных средств для дальнейших клинических испытаний.

Катанаев особенно подчеркнул, что клофазимин практически лишен побочных эффектов, что является большим плюсом для пациенток с раком груди.

В настоящее время этот антибиотик используется для лечения проказы.

Валентина МАЙОРОВА
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