Орехи спасают от смертельного заболевания

Подавить рак груди помогает потребление в течение двух недель

Около 57 граммов грецких орехов ежедневно заметно подавляют экспрессию генов. Об этом говорят результаты исследования ученых из Университета Маршалла (Западная Вирджиния, США). Положительный результат проявляется через две недели ореховой "диеты".

Специалисты отметили, что ранее эксперименты на мышах показали, что орехи замедляют рост рака и даже уменьшает вероятность его возникновения.

"Опираясь на это, наша команда выдвинула гипотезу, что потребление грецкого ореха изменило бы экспрессию генов при патологически подтвержденном раке молочной железы у женщин",

– говорит ведущий автор исследования Элейн Хардман. Статья опубликована на сайте вуза.

В клиническом исследовании участвовали десять женщин. Ученые отобрали пациенток с раком на стадии, когда размер опухоли не мешает сделать биопсию. Затем их поделили на две группы. В одной испытуемые ели орехи, в другой – нет. Через 14 дней всех прооперировали, опухоли удалили. В этот момент ученые вновь взяли образцы тканей. Результаты подтвердили предположение о подавлении роста злокачественных клеток при употреблении грецких орехов.

"Для клинического подтверждения того, что потребление грецкого ореха действительно снижает риск возникновения рака молочной железы или его рецидива, потребуются более масштабные исследования", – подчеркнула Хардман.