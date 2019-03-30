Частые ночные пробуждения говорят о проблемах со здоровьем

Нибиру
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Если вы не раз встаете ночью, чтобы посетить уборную, это может быть тревожным сигналом.
Японские ученые связывают такие неоднократные пробуждения, которые называют никтурией, с повышенным давлением.
В исследовании, которое проводилось под руководством доктора Сатоши Конно, участвовали 3749 человек. Все они проверяли здоровье в 2017 году. После опроса выяснилось, что у тех, что регулярно пробуждается по ночам ради похода в туалет, гипертония встречается чаще на сорок процентов.
"И чем больше посещений туалета, тем больше риск гипертонии",
– сообщил Конно. Об исследовании пишет портал EurekAlert.
К никтурии могут вести проблемы с почками или повышенное содержание соли в рационе. Специалисты рекомендуют записаться на прием к врачу, если по ночам вы слишком часто встаете.
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