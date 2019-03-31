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Названы причины возникновения рака у женщин

Фото: www.globallookpress.com
Вредные привычки сильно бьют по здоровью

Австралийские ученые назвали основные факторы, которые провоцируют развитие рака молочной железы.

Они проанализировали 6 исследований, в которых суммарно приняли участие 200 тысяч человек. Оказалось, что ожирение и алкоголь значительно повышают риск появления опухолей. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpres.

"Мы обнаружили, что уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем – 17500 случаев или 13 процентов в следующем десятилетии", – рассказала исследователь Маарит Лааксонен.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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