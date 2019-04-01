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Простой продукт спасет от инфаркта

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПохудеть раз и навсегда реально
Сердцу на пользу пойдет вкусное лекарство

Ученые установили, что две порции лакомства в неделю на треть снижают риск развития инфарктов. Этим лечебным средством оказался простой йогурт.

Специалисты проанализировали исследование с участием 55 тысяч женщин и 18 тысяч мужчин. Оказалось, что употребление двух порций йогурта в неделю эффективно укрепляет состояние сосудов, повышая сопротивляемость организма заболеваниям сердца (конкретно, развитию инфаркта).

В ходе исследования участники с диагностированной гипертонией употребляли несколько порций йогурта в неделю. В результате особенно существенно на фоне их приема понизился риск инфаркта у женщин.

"У женщин риск инфаркта миокарда снизился на 30%, у мужчин - на 19%",

передает "МедикФорум".

Также у женщин уменьшилась потребность в проведении операций на сосудах – в среднем она снизилась на 16%.

Кроме йогуртов сердечникам стоит есть фрукты и овощи. Это сочетание сделает оздоровительный эффект питания для сосудов более значительным, что повысит и защищенность от инфаркта.

Ранее Утро писало о болезнях, которые выдает кожа. 

Дарья ПЕТРОВА
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