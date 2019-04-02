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Раскрыта связь между весом и головными болями

Фото: www.globallookpress.com
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Побороть мигрень можно похуданием

Ученые сделали неожиданное открытие, которое заинтересует сразу две категории граждан. Тех, кто страдает от полноты, и кто мучается с головными болями. Международная группа специалистов выяснила, что между двумя этими проблемами есть взаимосвязь.

Озадаченные поиском лекарства от мигрени ученые из США и Италии изучили почти пятьсот медицинских карт пациентов с этим недугом, пишут "Актуальные новости".

Внимание на себя обратил тот факт, что значительное большинство жалобщиков вне зависимости от возраста имели проблемы с лишним весом, а вот с его уменьшением снижалось и число добровольцев.

По мнению исследователей, в полноте может скрываться главная причина болей в голове, поэтому прежде, чем принимать какие-то лекарства, стоит заняться своей фигурой. Возможно, что после прихода показаний весов в норму пропадет и мигрень.

Изучение этого вопроса будет продолжено, пишет "Вечерняя Москва".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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