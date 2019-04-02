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Инопланетяне нашли способ жить на Луне

Фото: pixabay.com
NASA годами скрывали пришельцев

Американское космическое агентство регулярно публикует новые снимки разных космических объектов. Но появилось мнение, что работники годами прятали изображения лунных мегаполисов, где проживают инопланетяне.

Уфолог считает, что NASA специально редактирует снимки перед отправкой. Но он все равно сумел разглядеть очертания городов, возможно построенных пришельцами, прямо на лунной поверхности – сообщает VistaNews.ru.

Исследователь обнаружил поселения, когда экспериментировал с различными фильтрами. Это позволили ему осветлить тень в одном из кратеров, где и скрывались загадочные структуры. Приблизив отдельную область снимка, уфолог обнаружил аналог некоего города с очень высокой башней почти в самом его центре. Объекты имеют слишком правильную форму, то есть не могут быть просто нагромождениями лунной породы.

Специалист уверен, что размер лунного города составляет примерно 32 километра в ширину, а похожие поселения могут быть в других неисследованных кратерах. Уфолог намерен раскрыть заговор NASA найти подтверждение внеземной жизни. 

Дарья ПЕТРОВА
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