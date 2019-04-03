Проще не бывает: как худеть на 1 кг в день

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Сбросить 7 кг за неделю реально. Специалисты разработали меню на водной основе, которое поможет быстро и действенно сбросить лишнее.
Суть методики заключается в употреблении свежих овощей и фруктов (бананы под запретом), а также овощных пюре и бульонов. Также весенняя диета не допускает употребление в пищу сладостей и фастфуда.
По плану самой эффективной диеты нужно:
Примерное меню диеты на неделю подготовил Diet-Diet.ru.
Понедельник.
Завтрак: овощи на пару – спаржа или свекла, без добавления соли и специй.
Обед: овощной бульон.
Ужин: ржаной тост и горсть свежих ягод.
Вторник.
Водный день: употребление большого объема жидкости – до 2,5 литров в день.
Среда.
Завтрак: свежие фрукты и ягоды.
Обед: овощное пюре;
Ужин: салат из фруктов, заправленный не жирным йогуртом.
Четверг.
Водный день: употребление медово-лимонного напитка, можно добавить имбирь.
Пятница.
Завтрак: яйцо вкрутую.
Обед: салат с рукколой и томатами.
Ужин: жиросжигающий коктейль на основе имбиря.
Суббота.
Разгрузочный день на кефире и печеных яблоках.
Воскресенье.
Завтрак: 150 грамм творога.
Обед: овощной суп-пюре.
Ужин: медовый напиток.
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