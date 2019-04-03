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Проще не бывает: как худеть на 1 кг в день

Фото: www.globallookpress.com
Весенняя диета оказалась очень эффективной

Сбросить 7 кг за неделю реально. Специалисты разработали меню на водной основе, которое поможет быстро и действенно сбросить лишнее.

Суть методики заключается в употреблении свежих овощей и фруктов (бананы под запретом), а также овощных пюре и бульонов. Также весенняя диета не допускает употребление в пищу сладостей и фастфуда.

По плану самой эффективной диеты нужно:

  • Употреблять много свежих овощей и фруктов;
  • Выпивать 1-2 литра чистой воды в день;
  • Заниматься физическими активностями;
  • Отказаться от сладостей и алкоголя;
  • Считать калории.


Примерное меню диеты на неделю подготовил Diet-Diet.ru.

Понедельник.

Завтрак: овощи на пару – спаржа или свекла, без добавления соли и специй.

Обед: овощной бульон.

Ужин: ржаной тост и горсть свежих ягод.

Вторник.

Водный день: употребление большого объема жидкости – до 2,5 литров в день.

Среда.

Завтрак: свежие фрукты и ягоды.

Обед: овощное пюре;

Ужин: салат из фруктов, заправленный не жирным йогуртом.

Фото: www.globallookpress.com

Четверг.

Водный день: употребление медово-лимонного напитка, можно добавить имбирь.

Пятница.

Завтрак: яйцо вкрутую.

Обед: салат с рукколой и томатами.

Ужин: жиросжигающий коктейль на основе имбиря.

Суббота.

Разгрузочный день на кефире и печеных яблоках.

Воскресенье.

Завтрак: 150 грамм творога.

Обед: овощной суп-пюре.

Ужин: медовый напиток.

Ранее Утро рассказывало, как похудеть раз и навсегда.

Дарья ПЕТРОВА
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