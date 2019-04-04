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Неожиданное открытие: на оптимизм влияет возраст

Фото: www.globallookpress.com
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Раскрыты эмоциональные изменения у пожилых людей

В среднем к 55-летнему возрасту люди становятся все более и более оптимистичными, а неудачи оказывают на них все меньшее влияние. К этому выводу пришли  американские психологи.

Такие результаты были получены после эксперимента с участием 1200 американцев мексиканского происхождения, мужчин и женщин, в возрасте от 26 до 71 года. Специалисты наблюдали за ними в течение 7 лет и регулярно опрашивали: оценивали жизненные установки и реакцию на положительные и отрицательные события.

Также выяснилось, что оптимизм оказывает положительное влияние на физическое и психическое здоровье. При этом велики индивидуальные различия, говорят психологи. Даже удачливые люди иногда склонны думать несчастьях, обидах и проблемах. Согласно грубым оценкам одной из работ психологов, примерно 25 процентов того, насколько оптимистичен человек, зависит от его генетики – сообщает Social Psychological and Personality Science.

Исследование калифорнийских ученых опирается на особую выборку – американцев мексиканского происхождения. Но их результаты совпадают с результатами других исследований. Средние значения удовлетворенности жизнью, уверенности в себе и благополучия показывают примерно тот же возраст, что и представленная кривая оптимизма. 

Дарья ПЕТРОВА
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