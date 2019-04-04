Чудодейственная каша: названо средство от всех болезней

Целебная крупа выводит шлаки

Детская нелюбовь к этому блюду проходит с возрастом. Особенно у тех, кто блюдет фигуру. Речь, конечно же, об овсяной каше. Если начинать с нее утро, то можно избавиться от назойливых болячек.

Практически нет диет, которые исключают овсянку. Позавтракав ею, можно забыть о вредных перекусах. Она выводит шлаки и приводит в порядок пищеварение, а, следовательно, помогает привести себя в форму. Если, конечно, варить ее на воде, пишет Гродно 24.

После зимы это особенно актуально, как и борьба с хронической усталостью, на которую смело можно отправляться, отведав овсянки. Ведь она является неисчерпаемым источником энергии, что следует взять на вооружение работникам умственного труда.

Это один из продуктов, который расщепляет жировые отложения на стенках артерий, снижая уровень холестерина, за что сердце вас отблагодарит. Кстати, полезна чудо-каша и для его мышцы из-за содержания Омега-3 жирных кислот и линоленовой кислоты.

Она способна защитить организм даже от рака. Если ее ввести в свой ежедневный рацион, то риск опухоли молочной железы и толстой кишки снижается на 10%.

При этом овсянка не так безобидна. Из-за содержания фитина она вымывает кальций, несмотря на его высокое содержание в самой крупе. А глютен в ней может спровоцировать аллергическую реакцию. Да и калорийность овсяной каши достаточно высока. Так что лучше не злоупотреблять.