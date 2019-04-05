Улучшить память смогут три простых продукта

Пища, богатая железом, цинком и витаминами группы B, помогает работе мозга

Обычно проблемы с памятью начинают беспокоить людей в возрасте 65 лет. Это обусловлено не только возрастными изменениями, но и развитие болезни Альцгеймера. Это заболевание становится все более распространенным, но задержать его можно. Например, употребляя полезные продукты – они также способны улучшить память.

Оливковое масло мешает образованию бляшек на сосудах – это помогает поддерживать память. В этом продукте содержатся важные антиоксиданты, замедляющие процессы старения мозга. Для получения эффекта лучше употреблять масло в качестве заправки для салатов.

В яйцах много витаминов группы B и D, а также содержится холин – вещество необходимое для работы нервных окончаний человека – сообщает "Волгоградская правда".

Белок, витамины К, Р, В, а также полезные жиры (омега-3, фенолы и аминокислоты) есть в грецких орехах. Они способны не только улучшить когнитивные функции, но и стимулировать кровообращение, защитить сердце и артерии. Но с этим продуктом легко переборщить: врачи рекомендует съедать не более 30 граммов орехов в день.