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Идеальный обед: названы лучшие и худшие супы

Фото: www.globallookpress.com
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Популярное российское блюдо может быть опасно

Эксперты назвали самые полезные и вредные супы, которые распространены в нашей стране. Самым лучшим был признан овощной вегетарианский суп – в нем оптимальное соотношение питательных веществ, самой худшей оказалось солянка – в ней слишком много соли и жира.

"Основа питания во всех клиниках – это как раз овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ", 

рассказала врач-диетолог РИА "Новости".

Супы на мясном бульоне, конечно, более калорийные, особенно если использовалось несколько видов мяса. Людям с высоким уровнем холестерина и лишним весом лучше от них отказаться.

Кроме того при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества, если животное получало гормоны или антибиотики. Идеальный вариант – сливать первую и вторую воду.

Еще один аргумент в пользу овощного супчика – это полезные для желудка калий и магний, которые овощи отдают бульону.

А вот от калорийной солянки лучше отказаться – несколько видов мяса, соленые огурцы и копчености – все это очень опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и лишним весом.

Еще одно потенциально опасное блюдо – грибной суп.

"Для больных гастроэнтерологического профиля применение грибного супа не рекомендуется, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией",

– пояснил врач.

Отказываться от супов совсем не стоит – они являются полноценным источником белков, жиров и углеводов. В этом блюде много жидкость, оптимальное количество калорий – организм насыщается быстро и надолго. Есть его лучше на обед в теплом виде, так как горячие и слишком холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы.

Дарья ПЕТРОВА
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