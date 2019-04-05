Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Усталость и яркий свет: чувства умирающих смогли проанализировать

Фото: pixabay.com
Большинство людей не испытывают боль перед смертью

Ученых всегда интересовало, что же чувствует человек во время ухода из этого мира. Последний эксперимент показал, что боятся не стоит - за несколько минут до смерти человек уже не испытывает боли.

В эксперименте, который описывает VistaNews.ru, принимали участие несколько тысяч человек. Оказалось, что 85% умирающих почти не чувствовали боли. Лишь 7-8% сказали о сильных болевых ощущениях, а у 8% совсем пропал аппетит.

Многие из опрошенных сообщили, что перед смертью чувствовали сильную усталость. Пережившие клиническую смерть, наоборот, рассказывали о сильном страхе и привидевшихся родных, которые пытались заговорить с ними. Кто-то упомянул яркий обволакивающий свет и фантастических животных. Все участники отметили, что боли не испытывали.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей