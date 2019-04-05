Усталость и яркий свет: чувства умирающих смогли проанализировать

Большинство людей не испытывают боль перед смертью

Ученых всегда интересовало, что же чувствует человек во время ухода из этого мира. Последний эксперимент показал, что боятся не стоит - за несколько минут до смерти человек уже не испытывает боли.

В эксперименте, который описывает VistaNews.ru, принимали участие несколько тысяч человек. Оказалось, что 85% умирающих почти не чувствовали боли. Лишь 7-8% сказали о сильных болевых ощущениях, а у 8% совсем пропал аппетит.

Многие из опрошенных сообщили, что перед смертью чувствовали сильную усталость. Пережившие клиническую смерть, наоборот, рассказывали о сильном страхе и привидевшихся родных, которые пытались заговорить с ними. Кто-то упомянул яркий обволакивающий свет и фантастических животных. Все участники отметили, что боли не испытывали.