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Найден неожиданный вред сахара

Фото: www.globallookpress.com
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Продукт влияет на душевное состояние

Ученые выяснили, что сахар не улучшает настроение, а наоборот, ухудшает его.

Специалисты изучили 31 научную работу с участием 1300 взрослых, в которых изучалось влияние различных продуктов на гнев, бдительность, депрессию и усталость.

В результате оказалось, что сахара положительно не влияет на настроение, как это было принято раньше. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Эксперты считают, что это исследование заставит людей отказаться от данного продукта и вести здоровый образ жизни.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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