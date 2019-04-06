Найден неожиданный вред сахара

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Ученые выяснили, что сахар не улучшает настроение, а наоборот, ухудшает его.
Специалисты изучили 31 научную работу с участием 1300 взрослых, в которых изучалось влияние различных продуктов на гнев, бдительность, депрессию и усталость.
В результате оказалось, что сахара положительно не влияет на настроение, как это было принято раньше. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
Эксперты считают, что это исследование заставит людей отказаться от данного продукта и вести здоровый образ жизни.
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