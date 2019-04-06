Найден неожиданный вред сахара

Продукт влияет на душевное состояние

Ученые выяснили, что сахар не улучшает настроение, а наоборот, ухудшает его.

Специалисты изучили 31 научную работу с участием 1300 взрослых, в которых изучалось влияние различных продуктов на гнев, бдительность, депрессию и усталость.

В результате оказалось, что сахара положительно не влияет на настроение, как это было принято раньше. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Эксперты считают, что это исследование заставит людей отказаться от данного продукта и вести здоровый образ жизни.