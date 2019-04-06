Спиртное приводит к необратимым изменениям в клетках

Ученые из Испании, Германии и Италии выяснили за какое время алкоголь разрушает клетки мозга.

Во время эксперимента исследователи изучили снимки МРТ 90 мужчин, которых доставили в больницу в алкогольном опьянении. Оказалось, что необратимы изменения в мозге продолжаются даже спустя несколько недель после приема спиртного. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте JAMA Psychiatry.

При этом больше всего страдает мозолистое тело, соединяющее большие полушария, а также гиппокамп, отвечающий за формирование эмоцией, обучение и долгосрочную память.