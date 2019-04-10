Увидеть будущее реально: создана машина времени

Устройство позволяет узнать варианты развития события

Международная команда ученых создала квантовый процессор, с помощью которого можно рассмотреть несколько возможных сценариев будущего единовременно.

Новая разработка – не чудо, а результат работы физиков. Пока специалисты из Университета Гриффита и Национального университета Сингапура смоделировали устройства для предсказания бросков монет. Аппарат создает суперпозицию всевозможных вариантов будущего на три шага вперед посредством кодирования квантовых состояний одного фотона.

По мере развития эксперимента фотон мог прийти к одному из 16 различных вариантов будущего. В конце процессор вычислял распределение вероятностей случайного процесса – пишет Nature Communications.

При этом специалисты сумели использовать минимальное количество памяти для анализов процесса, а подтвердить полученные данные смогли при помощи проверка эксперимента теоретически рассчитанными знамениями.