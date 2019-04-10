В Британии нашли останки мифического существа

Название для нового ископаемого взяли из книг знаменитого мастера ужасов Говарда Лавкрафта

В графстве Херефордшир в Соединенном Королевстве палеонтологи обнаружили прекрасно сохранившиеся окаменевшие останки вымерших иглокожих. Ученые считают, что найденные животные обитали на территории Британии около 430 млн лет назад и были предками современных голотурий, морских огурцов.

Нашедшие ископаемое палеонтологи отметили, что существо очень похоже по описанию на легендарное морское чудовище из произведений мастера ужасов Говарда Лавкрафта – Ктулху. Так они и назвали свою находку – Sollasina cthulhu, увековечив наследие литератора в науке.

По словам ученых, для людей этот вид животных не был бы опасен из-за своих размеров – всего лишь около трех сантиметров в диаметре. Однако в свое время многочисленные с помощью ножек-щупальцев он мог грозить мелким существам, обитавшим на дне силурийского моря, сообщает Proceedings of the Royal Society.

Специалисты отмечают, что находка позволила впервые понять, каково было внутреннее строение древних голотурий, сообщает "Вечерняя Москва".

