"Это не метеорит": в Башкирии заметили НЛО

Возможно, Нибиру пролетает над Россией

В Илишевском районе Башкортостана обнаружили странное небесное тело. Ранее подобное явление было замечено на территории Камчатки, Приморского края, Новосибирска и Самары. Теперь космический объект залетел и в Башкирию.

По телевидению явление выдали за метеорит, но скептики уверены – замеченное вовсе не похоже на естественное космическое тело.

"Пылающий корабль пришельцев это, а не метеорит",

– передавали слова очевидцев VistaNews.ru.

Местный житель уверен – объект двигался не просто по траектории падения, но и периодически поднимался вверх и спускался вниз, после чего просто испарился. Значит, это мог быть космический корабль.

Один из уфологов считает, что над Башкирией пролетала Нибиру. Существует также версия, что к 28 апреля на Земле случится апокалипсис. Катастрофа произойдет на Пасху, когда все будут увлечены праздником.

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть Нибиру 16 апреля – в этот день, по сообщениям СМИ, планета-корабль максимально приблизится к городу. Российский уфолог ранее подтвердил, что Планета Х способна лишь приближением сдвинуть ось Земли, создать цунами и землетрясения по всему миру, а катаклизмы уничтожат миллионы человек.