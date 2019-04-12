"Это не метеорит": в Башкирии заметили НЛО

Нибиру
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В Илишевском районе Башкортостана обнаружили странное небесное тело. Ранее подобное явление было замечено на территории Камчатки, Приморского края, Новосибирска и Самары. Теперь космический объект залетел и в Башкирию.
По телевидению явление выдали за метеорит, но скептики уверены – замеченное вовсе не похоже на естественное космическое тело.
"Пылающий корабль пришельцев это, а не метеорит",
– передавали слова очевидцев VistaNews.ru.
Местный житель уверен – объект двигался не просто по траектории падения, но и периодически поднимался вверх и спускался вниз, после чего просто испарился. Значит, это мог быть космический корабль.
Один из уфологов считает, что над Башкирией пролетала Нибиру. Существует также версия, что к 28 апреля на Земле случится апокалипсис. Катастрофа произойдет на Пасху, когда все будут увлечены праздником.
Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть Нибиру 16 апреля – в этот день, по сообщениям СМИ, планета-корабль максимально приблизится к городу. Российский уфолог ранее подтвердил, что Планета Х способна лишь приближением сдвинуть ось Земли, создать цунами и землетрясения по всему миру, а катаклизмы уничтожат миллионы человек.
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