Обратите внимание: названы ранние признаки рака

Лучшее средство профилактики - бдительность

Хроническая усталость, внезапные скачки веса или непонятная боль – все эти симптомы могут свидетельствовать, что в организме развивается злокачественная опухоль.

Конечно, усталость может быть следствием весеннего авитаминоза, переутомления или бессонницы, однако, когда она становится постоянной, нужно обратиться к врачу.

Изменение веса также может быть признаком опасной болезни – беспричинное уменьшение или, напротив увеличение массы тела говорит о серьезных нарушениях в работе организма, предупреждают специалисты.

Если человек испытывает постоянные или периодические боли, какой-то дискомфорт в определенной части тела, следует отнестись к этому серьезно и проверить здоровье.

Еще один опасный признак – новообразования на коже. Гнойники, родинки, фурункулы и даже обыкновенные прыщи могут указывать на внутренние проблемы, не зря кожу называют зеркалом здоровья.

Стоит провериться у онколога и в том случае, если у человека постоянно слегка повышена температура тела – в пределах 37 с небольшим градусов.

Врачи также напоминают, что симптомами рака также могут быть беспричинный "кашель курильщика", ничем не вызванное учащенное мочеиспускание, особенно с присутствием крови, а также отеки, которые в некоторых случаях также могут говорить о серьезном заболевании, сообщает издание "МК".