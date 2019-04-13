Найден вызывающий рак паразит

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Инфекция шистосоматоз является причиной возникновения тропического заболевания, которое значительно повышает риск развития рака предстательной железы. К такому выводу пришли специалисты из Ганы.
По словам медиков, заражение происходит через кожу во время плавания или приема душа с грязной пресной водой. Ученые отметили, что паразит вызывает клеточные аномалии, которые и провоцируют развитие онкологии. Об этом говорится на сайте Express.
Специалисты планируют продолжить исследование.
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