Найден вызывающий рак паразит

Мутации в клетках приводят к развитию онкологии

Инфекция шистосоматоз является причиной возникновения тропического заболевания, которое значительно повышает риск развития рака предстательной железы. К такому выводу пришли специалисты из Ганы.

По словам медиков, заражение происходит через кожу во время плавания или приема душа с грязной пресной водой. Ученые отметили, что паразит вызывает клеточные аномалии, которые и провоцируют развитие онкологии. Об этом говорится на сайте Express.

Специалисты планируют продолжить исследование.