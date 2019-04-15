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Назван идеальный размер мужского органа

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПростые упражнения помогут жить дольше
Женщины рассказали, сколько сантиметров их удовлетворит

Американские ученые выяснили, как параметры мужского достоинства считаются идеальными. Оказалось, что для достижения оргазма женщинам нужен пенис размером в 16 см, при этом дамы откажутся от отношений с мужчиной, если размер его полового органа будет больше.

В исследовании принимали участие представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 65 лет. Они признались, что сами не знают, какое мужское достоинство им нужно в действительности – сообщает ETimes.

Для "случайных" отношений они бы выбрали размер побольше, а для жизни в браке предпочтут менее внушительные параметры. Для регулярного удовлетворения сексуальных потребностей достаточно длины в 13,8 см.

Дарья ПЕТРОВА
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