Назван идеальный размер мужского органа

Женщины рассказали, сколько сантиметров их удовлетворит

Американские ученые выяснили, как параметры мужского достоинства считаются идеальными. Оказалось, что для достижения оргазма женщинам нужен пенис размером в 16 см, при этом дамы откажутся от отношений с мужчиной, если размер его полового органа будет больше.

В исследовании принимали участие представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 65 лет. Они признались, что сами не знают, какое мужское достоинство им нужно в действительности – сообщает ETimes.

Для "случайных" отношений они бы выбрали размер побольше, а для жизни в браке предпочтут менее внушительные параметры. Для регулярного удовлетворения сексуальных потребностей достаточно длины в 13,8 см.