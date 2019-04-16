Тайну Стоунхенджа разгадали генетики

Эксперты предложили неожиданный подход к старой проблеме

Шведские ученые применили последние достижения генетики для изучения мегалитических построек на территории Европы – таких, как знаменитый кромлех Стоунхендж в Англии.

Специалисты из университета Уппсалы пришли к выводу, что эти сооружения – не что иное, как семейные кладбища древних европейцев. К такому выводу исследователей подтолкнул анализ ДНК, сохранившихся в кромлехах бронзового века.

К примеру, эксперты выяснили, что кладбищем является дольмен Ансарве на острове Готланд в Швеции. В далекие времена жители Скандинавии хоронили своих усопших именно в таких постройках. Исследователи отмечают, что препятствием в их исследованиях является небольшое количество генетического материала, оставшегося в древних захоронениях. Путаницу вносит и то обстоятельство, что часто в этих могилах хоронили людей и в более поздние времена, отмечается в опубликованной на сайте PNAS статье.

Историки, рассматривающие дольмены с точки зрения генетики, пытаются опровергнуть версии о том, что древние мегалиты в регионе были первыми обсерваториями или религиозными постройками, отмечает "Вечерняя Москва".

