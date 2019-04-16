Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тайну Стоунхенджа разгадали генетики

Фото: www.globallookpress.com
Эксперты предложили неожиданный подход к старой проблеме

Шведские ученые применили последние достижения генетики для изучения мегалитических построек на территории Европы – таких, как знаменитый кромлех Стоунхендж в Англии. 

Специалисты из университета Уппсалы пришли к выводу, что эти сооружения – не что иное, как семейные кладбища древних европейцев. К такому выводу исследователей подтолкнул анализ ДНК, сохранившихся в кромлехах бронзового века. 

К примеру, эксперты выяснили, что кладбищем является дольмен Ансарве на острове Готланд в Швеции. В далекие времена жители Скандинавии хоронили своих усопших именно в таких постройках. Исследователи отмечают, что препятствием в их исследованиях является небольшое количество генетического материала, оставшегося в древних захоронениях. Путаницу вносит и то обстоятельство, что часто в этих могилах хоронили людей и в более поздние времена, отмечается в опубликованной на сайте PNAS статье.

Историки, рассматривающие дольмены с точки зрения генетики, пытаются опровергнуть версии о том, что древние мегалиты в регионе были первыми обсерваториями или религиозными постройками, отмечает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Обман с переходом на "цифру": мошенники ликуют

Россияне сами отдают аферистам деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей