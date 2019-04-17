Долгая жизнь зависит от состояния "пламенного мотора"

Учащенное сердцебиение указывает на высокую вероятность того, что человек умрет преждевременной смертью.

По мнению специалистов из Швеции, если в состоянии покоя частота сердечных сокращений у мужчин равна 75 ударам в минуту, риск раннего ухода из жизни (до 75 лет) вырастает в 2 раза, отмечает Medical XPress.

При этом каждый "лишний" удар сердца увеличивает вероятность ранней смертности на 3%, предупреждают ученые. Они также отметили, что мужчины, у которых было усиленное сердцебиение, чаще страдали от лишнего веса, гипертонии и курили.

Медики исследовали группу из 798 человек, разделив испытуемых на 4 подгруппы: тех, у кого частота сердечного ритма в состоянии покоя была ниже 55, тех, у кого она была 56-65 ударов, затем группа, у которой сердца бились со скоростью 66-75 ударов и, наконец, группу с ритмом более 75 ударов в минуту.

За 21 год наблюдений 119 человек умерли, не дожив до 71 года, 237 заболели сердечно-сосудистыми заболеваниями, у 113 появилась ишемическая болезнь сердца.

Сильнее всего пострадали те, у кого было наиболее учащенное сердцебиение, отмечает "Свободная пресса".