Раскрыты причины повышения "плохого" холестерина

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно внимательнее следить за своим образом жизни

"Плохой" холестерин может быть повышен даже у тех, кто придерживается правильного питания и заботится о своем организме. Причиной может быть врождённая патология липидного обмена. Чаще всего она наследственная.



"Плохим" холестерином медики называют липопротеины низкой плотности. При чрезмерном количестве они оседают на стенках сосудов и провоцируют образование атеросклеротических бляшек. Это приводит к инсульту, инфаркту или летальному исходу.

Ожирение, сахарный диабет, переедание, курение, сидячий образ жизни и повышенное артериальное давление также увеличивают риск. Опасны приём оральных контрацептивов и почечная недостаточность.

Нестабильный сон является еще одной причиной. Он влияет на выработку гормонов и стимулирует обмен веществ. Хронический стресс приводит к спазму сосудов и нарушает липидный обмен.

Также следует быть осторожнее с сахаром. Из-за большого количества углеводов в организме повышается уровень триглицеридов. Они откладываются в жировой клетчатке, образуя запасы жира.

Холестерин нужен организму. Это важный строительный материал клеток и основа для синтеза гормонов. Нормализовать здоровье может "хороший" холестерин, это липопротеины высокой плотности. Они удаляют излишки, транспортируя их в печень, сообщает Medikforum

Проверять уровень холестерина стоит раз в год, начиная с 25 лет. Сбалансированное питание, спокойствие и спортивный образ жизни улучшат состояние здоровья.