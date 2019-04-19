Эти продукты ежедневно убивают организм

Некоторая пища особенно опасна

Ученые назвали продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека. На первом месте оказался фастфуд. Также медики назвали вредным употребление мясных деликатесов и мяса, жареного на гриле.

Особенно вредны в мясе вещества, которые образуются в процессе обработки на открытом огне. При регулярном употреблении повышается риск возникновения рака поджелудочной железы и рака груди.

Исследователи советуют самим мариновать мясо для жарки и добавлять в него розмарин, что позволит сократить уровень канцерогенов в процессе приготовления – сообщает "Вечерняя Москва".