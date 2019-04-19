Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Эти продукты ежедневно убивают организм

Фото: www.globallookpress.com
Некоторая пища особенно опасна

Ученые назвали продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека. На первом месте оказался фастфуд. Также медики назвали вредным употребление мясных деликатесов и мяса, жареного на гриле. 

Особенно вредны в мясе вещества, которые образуются в процессе обработки на открытом огне. При регулярном употреблении повышается риск возникновения рака поджелудочной железы и рака груди.

Исследователи советуют самим мариновать мясо для жарки и добавлять в него розмарин, что позволит сократить уровень канцерогенов в процессе приготовления – сообщает "Вечерняя Москва".

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Цирк уезжает: Порошенко собирает чемоданы

В день выборов в Сети появляются издевательские видео с "шоколадным королем"

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей