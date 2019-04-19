Эти продукты ежедневно убивают организм

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Ученые назвали продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека. На первом месте оказался фастфуд. Также медики назвали вредным употребление мясных деликатесов и мяса, жареного на гриле.
Особенно вредны в мясе вещества, которые образуются в процессе обработки на открытом огне. При регулярном употреблении повышается риск возникновения рака поджелудочной железы и рака груди.
Исследователи советуют самим мариновать мясо для жарки и добавлять в него розмарин, что позволит сократить уровень канцерогенов в процессе приготовления – сообщает "Вечерняя Москва".
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