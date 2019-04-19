В жвачке и шоколаде нашли опасные вещества

Пищевую добавку уже запретили во Франции

В жевательные резинки, белый шоколад и пакетированные соусы добавляет ингредиент под названием E171, по-другому – диоксид титана.

Неоднозначную пищевую добавку, придающую белый цвет продуктам, запретят из-за соображений безопасности. Еще в 2017 году стало известно, что это вещество не соответствует установленным стандартам и может вызывать образование опухолей – сообщает "МедикФорум".

Данное химическое вещество, как показали исследования, пересекает стенки кишечника животных и проникает в легкие, а также в печень – там он препятствует поглощению нутриентов. О полном запрете на добавление этого вещества пока речи не идет, хотя выяснилось, что у лабораторных крыс, получающих его, на 40% увеличился рост предраковых образований.