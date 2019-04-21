Все просто: защититься от рака помогут несколько правил

Важно вовремя задуматься о профилактике

Снижению риска возникновения смертельной болезни способствуют полезные привычки.

Приучите себя есть полезные продукты, советую ученые. Не забывайте о зелени и чесноке в рационе. Полезны листовые салаты и зелень с темными листьями.

Цельное зерно защищает организм от развития рака кишечника. Такие данные приводятся в отчете Американского института исследования рака и Всемирного фонда борьбы с раком, пишет МедикФорум.

Важно также каждый день есть овощи – в них содержатся необходимые для борьбы со злокачественными клетками вещества.

Продукты высокой переработки не стоит употреблять чаще пары раз в месяц. Откажитесь от ежедневного поедания сосисок, чипсов, фастфуда. Исследование французских ученых показало, что каждые дополнительные 10 процентов этих вредных продуктов увеличивает риск ранней смерти на 14 процентов.

Также специалисты советуют принимать аспирин. Ученые из Университета Ньюкасла на основе исследований утверждают, что прием этого лекарства помогает снизить вероятность развития рака прямой кишки. Аспирин эксперты рекомендуют пить каждый день. Однако лучше все же проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Спорт – еще одно важное условие в профилактике смертельной болезни. Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и укреплению иммунитета. Тренироваться необходимо не меньше двух раз в неделю.