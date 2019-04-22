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Популярные диеты приводят к облысению

Фото: www.globallookpress.com
Стресс и недоедание - причины проблем со здоровьем

Учёные выяснили, что низкоуглеводные диеты способствуют выпадению волос. Женщины, которые переходят на диеты Кето, Дюкана или Кремлевскую, начинают мало есть. Они не добирают нужное количество белка, который стимулирует рост луковиц. Также причиной может быть стресс. 

Чтобы помочь организму при смене рациона, нужно спать не менее 7 часов в сутки. Следует снизить количество физических нагрузок и увеличить потребление белка, сообщает Vadtime.ru.

Диетологи рекомендую есть от 60 до 90 грамм белка в день. Однако его количество варьируется в зависимости от веса тела, мышечной массы и уровня активности.

Анна ШУЛЕПОВА
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