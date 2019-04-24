Жизнь в мегаполисе вредит здоровью

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Городской шум является одним из факторов, разрушающих здоровье – к такому выводу пришли российские медики.
"Постоянное шумовое воздействие через нервную систему обусловливает неврозы, состояние неуравновешенного психического статуса, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь, и даже, по некоторым данным, инфаркт миокарда", -
приводит "Пятый канал" слова заведующего кафедрой коммунальной гигиены Северо-западного Государственного медицинского университета имени Мечникова Кирилла Фридмана.
Жители крупных городов уже привыкли к городскому шуму и перестали его замечать. Однако специалисты предупреждают, что превышать допустимые шумовые показатели очень опасно.
Это такой же фактор загрязнения окружающей среды, как радиационное и электромагнитное излучение.
Главный источник шума в мегаполисе – это транспорт. Врачи советуют устанавливать в домах шумоизоляционную защиту, а горожанам следует планировать ежедневные пешие маршруты не по крупным магистралям, а по дворам.
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