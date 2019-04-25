Простая диета поможет похудеть и справиться с диабетом

Контролировать уровень глюкозы в крови поможет режим питания

Ограничение по времени питания оказалось весьма эффективным в борьбе за нормальный уровень сахара и поддержание здорового веса.

Австралийские ученые провели небольшое исследование, показавшее, что у мужчин, находившихся в группе риска в связи с диабетом второго типа, всего за неделю приходили в норму показатели уровня глюкозы в крови. Кроме того, добровольцы немного похудели, отмечается в статье, опубликованной в Medical Xрress.

Группа из 15 человек питалась в течение 9 часов в сутки – с 8 до 17 часов или с 12 до 21 часа. Никаких других ограничений в их диете не было – они ели те же продукты, что и обычно.

По мнению одного из авторов исследования доцента Леони Хейлбронн, этот эксперимент показал, что для организма гораздо важнее не то, что ест человек, а то, когда он это ест. Кроме того, она считает, что для здоровья полезны более длительные промежутки "голодания".

Таким образом, нет смысла ограничивать себя в любимых лакомствах – лучше просто придерживаться девятичасового режима питания, отмечает телеканал "Царьград".

