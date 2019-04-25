Найден простой путь для понижения давления

Яичница на завтрак поможет не только зарядиться бодростью на весь день, но и справиться с гипертонией, считают американские ученые.

По мнению экспертов, давление снижает протеин в избытке содержащийся в яйцах, сообщает портал LiveStrong. Исследования показали, что у людей, съедающих от одного до трех яиц в неделю, риск развития гипертонии падает на 11-21%. Пептиды, содержащиеся в белке яиц, снижают давление почти так же эффективно, как некоторые популярные лекарства от гипертонии.

В яйцах содержится много холестерина, поэтому ранее считалось, что этот продукт вредит здоровью. Однако недавние исследования показали, что умеренное потребление яиц идет на пользу организму, ведь холестерин является важным компонентом жирового обмена, необходимого для полноценной жизнедеятельности человека.

Поэтому омлет на завтрак просто необходим для тех, кто хочет понизить артериальное давление без лекарств.