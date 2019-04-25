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Вздохнуть с облегчением: развеяны мифы о здоровом питании

Фото: www.globallookpress.com
Главное – помнить о чувстве меры

Насыщенные жиром продукты, энергетические напитки и ГМО не наносят вреда здоровью, считает американский журналист Эрин Бродвин.

В статье, опубликованной в Science Alert, он опроверг 11 популярных заблуждений, связанных с правильным питанием.

По мнению эксперта, нет смысла бояться энергетиков – кофеина там меньше, чем в стаканчике кофе из популярной кофейни, а сахара может не быть вовсе (при условии, что речь идет о диетическом напитке).

Насыщенная жирами диета не вредит здоровью – сердечные приступы чаще случаются у тех, кто злоупотребляет углеводами.

Целиакией (непереносимостью глютена) страдают лишь около 1% людей на Земле, поэтому нет никакого смысла исключать из своего рациона вкусную выпечку и переходить на безглютеновые продукты.

Яйца не повышают уровень холестерина в крови, а кофе не наносит вреда здоровью. Правда, врачи советуют ограничиться четырьмя чашками этого напитка в день.

Газированная вода не вызывает болезней почек и оказывает такое же воздействие на организм, как обычная вода.

Сыр – это не наркотик. Ранее некоторые исследователи пришли к выводу, что сырные продукты вызывают зависимость – такую же, как алкогольная. Однако это не так.

Искусственные заменители сахара не являются канцерогенами, точно так же и ГМО-продукты не ведут к развитию рака.

Соль не приводит к сердечным приступам и гипертонии. Напротив, исследования показали, что уменьшение потребления соли не уменьшает риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Не все углеводы – зло. Безусловно, надо есть поменьше белого хлеба или риса, однако, к примеру, в картофеле содержатся калий и витамин С, необходимые для здоровья организма.

Не вся рыба отравлена ртутью. В действительности, критическое количество этого вредного для здоровья элемента накапливается только у крупных хищников, таких как акулы или марлины. Лосось, форель, скумбрия, устрицы, сельдь и сардины – все это можно есть с удовольствием и без опаски.

Валентина МАЙОРОВА
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