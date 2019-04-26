Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Приятны и полезны: названы неожиданные свойства поцелуев

Фото: www.globallookpress.com
Целоваться нужно каждый день

Мигрени, мышечные боли, ПМС и даже лишний вес – все эти проблемы отступают перед волшебной силой поцелуев. Медики считают, что эти знаки нежности оказывают такое же действие, как анальгетики и миорелаксанты.

При этом эксперты подчеркивают, что поцелуя в щечку будет недостаточно. Для того, чтобы получить максимальный эффект, надо целоваться глубоко и страстно. Стоит попробовать заниматься этим дважды в день – утром и на ночь, чтобы в полной мере ощутить на себе магическое воздействие поцелуев, отмечает портал "МедикФорум". 

Целоваться полезно и тем, кто мечтает похудеть. Поцелуи не просто сжигают калории, они переключают внимание с желания перекусить на более приятные дела. Люди часто едят, чтобы справиться со скукой или снять напряжение. Поцелуи могут стать прекрасной альтернативой: вместо того, чтобы есть, лучше поцеловаться.

Кроме того, поцелуи укрепляют иммунитет – влюбленные обмениваются бактериями, которые заставляют иммунную систему реагировать на вторжение и держаться в тонусе. 

Поцелуи помогают справиться со стрессом и депрессией. Когда человека целуют, он чувствует себя не одиноким, любимым и защищенным. Сам целующий чувствует себя сильным и нужным и тоже получает положительный заряд. Так что депрессия и стрессы тем, кто целуется, не страшны.

Поцелуи также являются отличным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Во время этого приятного процесса увеличивается частота пульса, активизируется кровообращение, а артериальное давление уменьшается. 

Дополнительный бонус поцелуев состоит в том, что они защищают от морщин. Когда люди целуются, на лице задействуются десятки микромышц. Если целоваться регулярно и с удовольствием, можно забыть о фейсфитнесе и контурной пластике, что особенно актуально для тех, кто старше 40 лет. 

Поцелуи даже способны справиться с такой сезонной неприятностью, как аллергия. Эксперты выяснили, что в процессе обмена поцелуями снижается активность гистаминов, что позволяет страдающим от поллиноза вздохнуть свободно.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

На Украине нашли способ насолить России

План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей