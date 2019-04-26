Приятны и полезны: названы неожиданные свойства поцелуев

Целоваться нужно каждый день

Мигрени, мышечные боли, ПМС и даже лишний вес – все эти проблемы отступают перед волшебной силой поцелуев. Медики считают, что эти знаки нежности оказывают такое же действие, как анальгетики и миорелаксанты.

При этом эксперты подчеркивают, что поцелуя в щечку будет недостаточно. Для того, чтобы получить максимальный эффект, надо целоваться глубоко и страстно. Стоит попробовать заниматься этим дважды в день – утром и на ночь, чтобы в полной мере ощутить на себе магическое воздействие поцелуев, отмечает портал "МедикФорум".

Целоваться полезно и тем, кто мечтает похудеть. Поцелуи не просто сжигают калории, они переключают внимание с желания перекусить на более приятные дела. Люди часто едят, чтобы справиться со скукой или снять напряжение. Поцелуи могут стать прекрасной альтернативой: вместо того, чтобы есть, лучше поцеловаться.

Кроме того, поцелуи укрепляют иммунитет – влюбленные обмениваются бактериями, которые заставляют иммунную систему реагировать на вторжение и держаться в тонусе.

Поцелуи помогают справиться со стрессом и депрессией. Когда человека целуют, он чувствует себя не одиноким, любимым и защищенным. Сам целующий чувствует себя сильным и нужным и тоже получает положительный заряд. Так что депрессия и стрессы тем, кто целуется, не страшны.

Поцелуи также являются отличным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Во время этого приятного процесса увеличивается частота пульса, активизируется кровообращение, а артериальное давление уменьшается.

Дополнительный бонус поцелуев состоит в том, что они защищают от морщин. Когда люди целуются, на лице задействуются десятки микромышц. Если целоваться регулярно и с удовольствием, можно забыть о фейсфитнесе и контурной пластике, что особенно актуально для тех, кто старше 40 лет.

Поцелуи даже способны справиться с такой сезонной неприятностью, как аллергия. Эксперты выяснили, что в процессе обмена поцелуями снижается активность гистаминов, что позволяет страдающим от поллиноза вздохнуть свободно.