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Сберечь суставы: найдена лучшая профилактика артроза

Фото: www.globallookpress.com
Ходьба поможет избежать возрастных изменений в организме

Правильное питание и умеренные физические нагрузки, снижающие вес, помогут уберечь суставы от развития опасного заболевания, считают медики.

После 30 лет обмен веществ замедляется, и лишние килограммы стремительно откладываются вокруг талии. Однако ожирение не только портит фигуру, оно еще и становится причиной множества опасных заболеваний. Возросшая нагрузка на тазобедренные и коленные суставы приводит к артрозу, предупреждают врачи.

При этом эксперты советуют соблюдать определенные правила в борьбе с лишним весом, чтобы не нанести суставам еще большего ущерба.

Не стоит сразу начинать заниматься бегом – лучше попробовать быструю ходьбу. Кроме того, при любых занятиях спортом важно помнить о разминке – она поможет уберечься от травм.

Важно также пересмотреть свой рацион. Избыток растительного и сливочного масла, майонеза, кетчупов, жирного мяса, сладкого и выпечки приводит к быстрому набору килограммов. Овощи, фрукты, грибы, орехи, водоросли и другие продукты с высоким содержанием клетчатки помогут поддерживать вес в норме и чувствовать себя бодрым и здоровым, отмечает "МедикФорум".

Валентина МАЙОРОВА
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