Названы причины развития рака легких у некурящих

Внешние факторы оказывают решающее влияние на возникновение болезни

Рак легких – опасный недуг, от которого ежегодно умирает множество людей во всем мире.

Ученые из Университетского колледжа Лондона исследовали причины, по которым эта болезнь может появиться и у тех, кто не курит. В Великобритании от рака легких ежегодно умирает 6 тыс. некурящих людей – это больше, чем уносят рак яичников, лимфома, рак шейки матки и лейкемия.

По мнению исследователей, онкологические болезни легких развиваются у тех людей, которые подвергаются воздействию пассивного курения, загрязнения окружающей среды или работают на вредном производстве, сообщает Medical Xpress.

Ведущий автор исследования, профессор Пол Косфорд подчеркивает, что рак легких раньше рассматривался лишь как болезнь курильщиков, однако это далеко не так. По мнению медика, власти должны бороться с загрязнением воздуха – только это поможет сократить число тех, кто не курит, но умирает от рака легких.

Его коллега Мик Пик отмечает, что люди, которые не курят, часто считают, что у них не может быть рака легких, поэтому слишком поздно обращаются к врачам. Это приводит к тому, что болезнь оказывается настолько запущенной, что помочь уже ничем нельзя.

Специалисты считают, что их исследование привлечет внимание к опасной проблеме и, таким образом, поможет справиться с ней.