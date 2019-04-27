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Продукт-убийца: что увеличивает риск преждевременной смерти

Фото: www.globallookpress.com
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Умеренность – залог здоровья

Культура питания важна в любом возрасте. Однако особенно внимательными к своему здоровью нужно быть пожилым людям.

Исследование, которое длилось десять лет, показало, что любители жирной рыбы должны пересмотреть свой рацион. Выяснилось, что чрезмерное ее употребление повышает риск преждевременной смерти на целых 50 процентов.

Эксперимент проводили шведские ученые, которые наблюдали за питанием семидесятилетних добровольцев. В исследовании участвовали более тысячи человек. Больше других умереть раньше времени рисковали тек, у кого был самый высокий уровень полихлорированных бифенилов. В материалах указано, что ПБХ по большей части присутствуют в жирной рыбе (к примеру, лососе и салаке), а также в молочных продуктах и мясе.

Конечно, совсем отказывать себе в любимой еде не стоит, но нужно быть осторожным и соблюдать умеренность, отмечают специалисты. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на публикацию в AMA Network Open journal today.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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