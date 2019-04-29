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Найдена причина преждевременной смерти

Фото: www.globallookpress.com
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Избыточный вес повышает вероятность развития серьезных заболеваний

Лишние килограммы увеличивают риск преждевременной смерти на 50%. Люди с ожирением имеют 12-кратную вероятность развития диабета второго типа.

Британские ученые наблюдали за здоровьем 2,8 миллионов взрослых. Специалисты изучили индекс массы тела испытуемых. В норме этот показатель 18,5 до 25, сообщает МИР24.

Оказалось, что даже с ИМТ 30 -35 риск повышения артериального давления был в два раза выше, а апноэ (отсутствие дыхания) во сне – почти в шесть раз.

Больные имели высокое кровяное давление, астму, остеоартрит, дислипидемию (аномальные уровни холестерина и других жиров в крови) и диабет второго типа.

Как говорят исследователи, за последние тридцать лет число людей с ожирением во всем мире утроилось. В 1975 году больных было 105 миллионов, а в 2016 году – 650.

Анна ШУЛЕПОВА
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