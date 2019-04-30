Чума XXI века: о чем сигнализирует навязчивое чувство голода

Назван очевидный симптом страшного заболевания

Если после полноценного завтрака, обеда или ужина по-прежнему хочется есть – это повод обратиться к врачу. Не покидающее чувство голода может свидетельствовать о серьезном заболевании. Навязчивое желание перекусить перед сном – первый звоночек, который, как правило, сигнализирует о наличии у человека диабета второго типа, полагает британский специалист Мэтью Кейпхорн.

По его мнению, желание перехватить кусочек-другой, например, на бегу – не всегда проявление физического голода. Часто люди так поступают по привычке. Другим – необходимо постоянно есть для комфортного состояния. Между тем чревоугодие – это не только один из смертных грехов, но и одна из самых распространенных причин ожирения.

"Однако это также может быть признаком того, что ваше тело неправильно усваивает сахара. То есть симптомом диабета. Поэтому важно проконсультироваться со специалистом",

– цитирует доктора Express.

Правильное питание и спорт – залог здоровья. Чтобы не попасться на крючок чумы ХXI века, достаточно двух с половиной часов физической нагрузки в неделю.