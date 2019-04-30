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Чума XXI века: о чем сигнализирует навязчивое чувство голода

Фото: www.globallookpress.com
Назван очевидный симптом страшного заболевания

Если после полноценного завтрака, обеда или ужина  по-прежнему хочется есть – это повод обратиться к врачу. Не покидающее чувство голода может свидетельствовать о серьезном заболевании. Навязчивое желание перекусить перед сном – первый звоночек, который, как правило, сигнализирует о наличии у человека диабета второго типа, полагает британский специалист Мэтью Кейпхорн.

По его мнению, желание перехватить кусочек-другой, например, на бегу – не всегда проявление физического голода. Часто люди так поступают по привычке. Другим – необходимо постоянно есть для комфортного состояния. Между тем чревоугодие – это не только один из смертных грехов, но и одна из самых распространенных причин ожирения.

"Однако это также может быть признаком того, что ваше тело неправильно усваивает сахара. То есть симптомом диабета. Поэтому важно проконсультироваться со специалистом",

цитирует доктора Express.

Правильное питание и спорт – залог здоровья. Чтобы не попасться на крючок чумы ХXI века, достаточно двух с половиной часов физической нагрузки в неделю. 

Ксения АНДРЕЕВА
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