Пора в отпуск: названы страшные последствия недостатка отдыха

Трудоголики рискуют умереть раньше

Люди, которые отдыхают меньше месяца за год, больше подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли кардиологи из Университета Хельсинки.

Финские эксперты наблюдали за 1222 мужчинами в течение 40 лет. Каждый из добровольцев входил в группу повышенного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям – среди них были курильщики, люди с лишним весом, гипертонией и так далее.

Испытуемых поделили на две группы. Первая вела здоровый образ жизни – занималась спортом, придерживалась диетического рациона. Кроме того, специалисты периодически проверяли состояние их здоровья и, если было нужно, выписывали препараты от гипертонии и повышенного холестерина. Вторую группу ни в чем не ограничивали – добровольцы вели привычную жизнь.

Эксперимент привел к неожиданному результату – люди из первой группы умирали чаще, чем из второй. Позже смертность в обеих сравнялась.

Ученые начали разбираться в причинах и выяснили, что даже у тех, кто вел здоровый образ жизни, продолжительность ее сокращалась, если они отдыхали от работы меньше трех недель в году. Трудоголики умирали чаще на 37 процентов, отмечает МедикФорум.