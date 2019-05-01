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Неожиданная польза: доступный продукт помогает снизить давление

Фото: www.globallookpress.com
Еда для домашних питомцев незаменима в борьбе с гипертонией

Японские медики нашли дешевое лекарство. Понизить давление можно, включив в рацион куриные лапки, которые многие люди покупают для домашних животных. Как выяснилось, бульон из субпродуктов содержит много белка, что позволяет сравнить его с препаратами от гипертонии.

Тем, кто страдает от повышенного давления, специалисты советуют есть такой диетический бульон четыре раза в неделю. При этом следует обходиться без соли.

В куриных лапках также содержится коллаген, который благотворно влияет на суставы и способствует восстановлению хрящевых тканей, что особенно актуально для пожилых людей.

В субпродуктах есть и витамин В4, который помогает наладить обмен веществ, а также работу печени и кишечника, отмечает МедикФорум.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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