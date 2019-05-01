Найдены снижающие риск рака еда и напитки

Среди целебных продуктов – вино и кофе

Защитить женщин от рака молочной железы помогают фенольные кислоты. Они содержатся в ряде продуктов и напитков, которые специалисты советуют включить в рацион.

Эксперты из Университетов Наварры и Хаэн в Испании пришли к выводу, что к ним можно отнести кофе, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, кофе, какао и красное вино.

В исследовании приняли участие 11 тысяч женщин. Добровольцев поделили на три группы согласно потребляемой еде, содержащей необходимые кислоты.

За 12 лет, которые длился эксперимент, ученые выявили 101 случай рака. Женщины, которые употребляли больше всего гидроксициннаминовых кислот (феноловая кислота природного происхождения), риск развития рака снижался на 62 процента. При этом хлорогеновые кислоты, которые есть в кофе, фруктах и овощах, влияли на возникновение опасного заболевания сильнее всего. Те, кто включил в рацион больше всего продуктов с их содержанием, рисковали заболеть на 65 процентов меньше.

Специалисты намерены проводить дальнейшие исследования для более подробного изучения кофе, овощей и фруктов на риск развития смертельной болезни. Ученые особо предупредили, что увлекаться кофе в профилактических целях все же не стоит. Чтобы не нанести здоровью вред, нужно соблюдать умеренность, пишет портал "Здоровье".