NASA предупредило об угрозе падения астероидов

Глава ведомства призвал серьезно относиться к опасности, которую несут эти небесные тела

Директор NASA Джим Брайденстайн выступил на конференции по планетарной защите и шокировал общественность заявлением о том, что метеориты падают на Землю намного чаще, чем об этом узнают простые люди. И, вероятно, подобные события будут происходить с завидной регулярностью, что несет в себе опасность.

"Речь идет не о Голливуде, не о фильмах, а о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, из пригодных для жизни среди известных нам", – заявил Брайденстайн.

Земле угрожают метеориты, которые могут уничтожить целый штат в США, передает NBS. Так, например, в 2013-м на нашу планету упал челябинский метеорит, в результате чего 1,5 человек пострадали. Такие события должны происходить раз в 60 лет, но за последний век это уже третий подобный случай. Глава NASA призвал сделать все для того, чтобы минимизировать космические риски, используя возможности, которые есть у людей.