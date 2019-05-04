Названа неожиданная причина возникновения тромбов

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Врач-эндокринолог и диетолог Вадим Крылов утверждает, что недостаток воды в организме значительно повышает риск возникновения тромбов. Кроме того, это приводит и к другим сердечно-сосудистым заболеваниям.
По его словам, недостаток жидкости приводит к старению кожи и даже обвисшему животу.
"Когда человек пьёт мало воды, организм понимает, что у него обезвоживание, и делает запасы в клетки. Соответственно, человек, который пьёт ещё меньше, отекает ещё больше",
- цитирует Крылова News.ru.
Специалист добавил, что вода выводит токсины из организма и уменьшает риск возникновения депрессии.
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