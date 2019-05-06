Опасность грозит четвертой части человечества

Тромбоз – распространенное заболевание, которое наносит серьезный удар по самочувствию. По статистике, 25% жителей Земли подвержены образованию тромбов

Эксперты считают, что нужно внимательно следить за состоянием сосудов организма, чтобы не подорвать здоровье из-за этого неприятного недуга. Известно, что кровяные клетки делят на 3 группы: эритроциты – красные клетки, разносящие кислород, лейкоциты – белые кровяные клетки, убивающие опасные инфекции, и тромбоциты – это безъядерные клетки-ремонтники.

Сам механизм образования тромбов защищает организм от потери крови при травмировании. У здорового человека после заживления раны тромбы рассасываются сами собой – этот процесс еще называют свертыванием крови. Однако при нарушении баланса свертывающей и противосвертывающей систем крови появляются проблемы и возникает вероятность образования тромбоза.

Если кровяные сгустки обнаруживаются там, где нет необходимости в "ремонте", к примеру, в венах, артериях или полостях сердца, эту патологию нужно лечить. Медики разработали специальные генетические тесты, позволяющее определить предрасположенность к образованию тромбов, специалисты также могут подобрать препараты для разжижения крови.

Такое направление науки, как фармакогенетика, позволяет выяснить, будет ли эффективен препарат, назначенный для решения тех или иных проблем, именно для конкретного пациента, с учетом особенностей его генов, напоминает "Медик Форум".