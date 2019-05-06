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Миф о пользе сахара развенчан

Фото: pixabay.com
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"Сладкий яд" не поможет справиться с депрессией

Ученые изучили данные 31 исследования о влиянии сахара на организм, с целью выяснить, улучшает ли этот продукт физиологические реакции и дает ли энергию. Оказалась, что польза сахара для улучшения когнитивных способностей преувеличена.

Это белое вещество оказывает влияние на центр удовольствия в мозге и побуждает употреблять его все больше и больше. Особенно часто люди прибегают в поеданию сладкого, когда чувствуют депрессию, стресс или беспокойство. Кажется, что такие продукты улучшают настроение и придают силы, но это не так.

Исследование с участием почти 1, 5 тысяч человек показало – пользу сахара в данном контексте следует признать необоснованными. Большое количество  сладкого заставляет человека чувствовать себя хуже, при этом ослабляется внимание и концентрация – передают "Актуальные новости". 

Энергии от сахара также получить не удастся. Новые данные позволяют навсегда развеять миф о сахаре, как источнике сил и хорошего настроения. 

Дарья ПЕТРОВА
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